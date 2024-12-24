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Андретти: «Норрис сам себя удивил»

Камила Абдурахманова
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Чемпион «Формулы-1» года Марио Андретти считает, что в прошедшем сезоне Ландо Норрис и сам был удивлен тем, что смог уверенно бороться с Максом Ферстаппеном.

«В этом году Ландо проделал большую работу, возродил интерес к «Формуле-1» своей борьбой с Максом, и я думаю, что в некотором смысле он сам себя удивил. Но нужно отдать должное «Макларен» за отличную машину, ведь не только Ландо, но и Оскар продемонстрировал свой потенциал.
Ландо, как и любой другой молодой гонщик, выходящий на высший уровень с таким потенциалом для роста, должен полностью осознавать свои слабые места. Очевидно, что поначалу его старты были не самыми лучшими. Но он работал над этим, смог понять, что это часть становления его как гонщика, и изменил ситуацию к лучшему», — рассказал Андретти RacingNews365.

По итогам минувшего сезона «Формулы-1» 25-летний Норрис занял второе место в личном зачете пилотов, уступив голландцу Максу Ферстаппену, который четвертый раз подряд стал победителем чемпионата.

Источник: RacingNews365
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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