Андреас Зайдль: "Вероятно, в гонке будет много инцидентов"

Руководитель "Макларена" Андреас Зайдль считает, что гонка в Австрии получится интересной. По его словам, картину гонки определит царящая в регионе жара.

– Мы готовимся к продолжительной гонке в очень жарких условиях, – цитирует F1i Зайдля. – Вероятно, будет много инцидентов. Поэтому можем рассчитывать на захватывающую гонку. У нас хорошая позиция для Норриса – он стартует пятым, как и во Франции неделю назад. А машину Сайнса решили поберечь во втором сегменте квалификации, учитывая его штраф на старте гонки.