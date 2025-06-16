Антонелли — о первом подиуме в «Ф-1»: «Это было напряженно, но я очень счастлив»

Гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой первый подиум в «Формуле-1». На «Гран-при Канады» 18-летний пилот занял третье место.

«Это было так напряженно, но я очень счастлив. Я хорошо стартовал, сумел выйти на третью позицию и просто держался впереди. В последнем круге я немного перестарался позади Макса и повредил левое переднее колесо, а в конце мне пришлось немного побороться, но я очень рад попасть на подиум. Определенно, эта трасса была хороша для нас, машина была невероятна весь уик-энд, и, надеюсь, мы сможем перенести этот импульс на следующие несколько гонок», — цитирует Антонелли Sky Sports.

Итальянский гонщик в личном зачете пилотов занимает 7-е место с 63 очками.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 27 по 29 июня.