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16 июня 2025, 01:59

Антонелли — о первом подиуме в «Ф-1»: «Это было напряженно, но я очень счастлив»

Ана Горшкова
Корреспондент

Гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свой первый подиум в «Формуле-1». На «Гран-при Канады» 18-летний пилот занял третье место.

«Это было так напряженно, но я очень счастлив. Я хорошо стартовал, сумел выйти на третью позицию и просто держался впереди. В последнем круге я немного перестарался позади Макса и повредил левое переднее колесо, а в конце мне пришлось немного побороться, но я очень рад попасть на подиум. Определенно, эта трасса была хороша для нас, машина была невероятна весь уик-энд, и, надеюсь, мы сможем перенести этот импульс на следующие несколько гонок», — цитирует Антонелли Sky Sports.

Итальянский гонщик в личном зачете пилотов занимает 7-е место с 63 очками.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии с 27 по 29 июня.

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Формула-1
Мерседес
Андреа Кими Антонелли
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