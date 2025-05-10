Формула-1
10 мая, 09:35

«Альпин» рассматривает кандидатуру Переса

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший пилот «Формулы-1» Серхио Перес может продолжить карьеру в «Альпин», сообщает The Race.

Хотя Перес не является приоритетным вариантом для французского коллектива, команда может рассмотреть его кандидатуру. Сейчас «Альпин» сосредоточен на оценке своих действующих гонщиков, включая Франко Колапинто, который подписал контракт на пять гонок и заменит Джека Дуэна.

Ранее сообщалось, что Перес ведет переговоры с «Кадиллаком».

Перес дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году в составе «Заубера» и набрал 16 очков по итогам дебютного сезона. Затем он провел один год в «Макларене», четыре с половиной года в «Форс Индия», два с половиной — в «Рейсинг Пойнт» и четыре — в «Ред Булл».

