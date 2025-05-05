«Альпин» может заменить Дуэна перед «Гран-при Эмилии-Романьи»

Будущее австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна в «Формуле-1» снова под вопросом, сообщает The Race.

Изначально руководство команды планировало не поднимать вопрос о возможной замене Дуэна до середины сезона-2025. Однако после того, как Джек сошел с дистанции на первом круге «Гран-при Майами» и показал невыразительные результаты в начале чемпионата, руководство «Альпин» вновь рассматривает возможность замены Дуэна на Франко Колапинто. Перемены в составе могут произойти уже перед следующим этапом — «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле.

Тем не менее, на данный момент никаких решений не принято, и «Альпин» только обсуждает такую возможность. В воскресенье руководитель «Альпин» Оливер Оукс не давал комментариев журналистам и не высказывался о будущем Дуэна в команде.