5 мая, 08:35

«Альпин» может заменить Дуэна перед «Гран-при Эмилии-Романьи»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Будущее австралийского пилота «Альпин» Джека Дуэна в «Формуле-1» снова под вопросом, сообщает The Race.

Изначально руководство команды планировало не поднимать вопрос о возможной замене Дуэна до середины сезона-2025. Однако после того, как Джек сошел с дистанции на первом круге «Гран-при Майами» и показал невыразительные результаты в начале чемпионата, руководство «Альпин» вновь рассматривает возможность замены Дуэна на Франко Колапинто. Перемены в составе могут произойти уже перед следующим этапом — «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле.

Тем не менее, на данный момент никаких решений не принято, и «Альпин» только обсуждает такую возможность. В воскресенье руководитель «Альпин» Оливер Оукс не давал комментариев журналистам и не высказывался о будущем Дуэна в команде.

  • Неприкрытый Писярев

    Зачем вообще брали этого ущербного?

    05.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Странная эта команда Альпин, очень странная. Знали прекрасно что Духан дно дном но всё равно подписали, цу-ки алчные. Почему знали? Так Флавио всех в межсезонье просветил.

    05.05.2025

    • Хэмилтон подверг критике действия и стратегию «Феррари»

    Сайнс: «Хэмилтон нарушил правила в нашем столкновении на последнем круге»

    Takayama

