Алонсо заявил, что в «Ф-1» чудес не бывает

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что в новом сезоне его команда может вернуться в борьбу в лучшей форме.

«В «Формуле-1» не бывает чудес. Нужно набраться терпения и найти решение, способное реализовать потенциал машины с граунд-эффектом в широком диапазоне условий. Впрочем, перешедший к нам Энди Кауэлл уже устранил некоторые слабые места. Мы верим в новое руководство, есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении, чему я очень рад.

В прошлом году в McLaren начали сезон с последних мест, а в этом выигрывали гонки и завоевали Кубок конструкторов. Это хороший пример того, как все может сработать. Мы сделаем все возможное этой зимой, чтобы в следующем году вернуться в борьбу в лучшей форме», — рассказал Алонсо.

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».