Алонсо заявил, что не собирается заканчивать карьеру в «Формуле-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о завершении карьеры в «Формуле-1».

«Я чувствую, что лучше других. Когда увижу, что меня превосходят по чистому мастерству, пойму, что уже не хорош на стартах и в подготовке машины, или другая сторона боксов окажется на секунду быстрее, а я не способен показывать те же времена, то признаю это и скажу: «Пора подумать о чем-то еще».

В данный момент у меня противоположные ощущения, так что гоняться мне нравится», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Контракт испанца, которому летом исполнится 41 год, с «Альпин» истекает в конце сезона-2022.