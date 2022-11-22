Алонсо заявил, что на 100 процентов доволен переходом в «Астон Мартин»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от перехода в английскую команду.

«Конечно, нельзя быть чрезмерно уверенным, ведь в следующем году все изменится. Но ощущения в гараже с ребятами, потенциал команды, талант инженеров выдающиеся, и прямо сейчас я очень-очень счастлив. Когда я подписал контракт с «Астоном», то был доволен на 90 процентов. Когда команда начала прибавлять и завершила сезон на высокой ноте, уровень счастья вырос до 100 процентов. Сегодня утром я был на 100 процентов доволен, теперь — более чем на 100», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

41-летний испанец занял третье место в утренней части шинных тестов после «Гран-при Абу-Даби».

В сезоне-2022 Алонсо выступал за «Альпин» и завершил его на девятой строчке в личном зачете, набрав 81 очко.