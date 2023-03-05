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Сегодня, 21:59

Алонсо уже в этом сезоне может побить рекорд Шумахера

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Фернандо Алонсо.
Фото Global Look Press

В первой гонке за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял третье место на «Гран-при Бахрейна» и поднялся на 19-е место в списке самых возрастных призеров в истории «Формулы-1». При этом в XXI веке испанец (41 год и 219 дней) занимает второе место после Михаэля Шумахера, который привел «Мерседес» к третьему месту на «Гран-при Европы» — 2012 в возрасте 43 лет и 172 дней.

Самые возрастные призеры в «Формуле-1» в XXI веке

Дата

Пилот

Команда

Гран-при

Место

Возраст

24.06.2012

Михаэль Шумахер

Мерседес

Европа

3-е

43 года 172 дня

05.03.2023

Фернандо Алонсо

Астон Мартин

Бахрейн

3-е

41 год 219 дней

11.11.2018

Кими Райкконен

Феррари

Бразилия

3-е

39 лет 25 дней

13.11.2022

Льюис Хэмилтон

Мерседес

Сан-Паулу

2-е

37 лет 310 дней

13.09.2009

Рубенс Баррикелло

Браун

Италия

1-е

37 лет 113 дней

24.11.2013

Марк Уэббер

Ред Булл

Бразилия

2-е

37 лет 89 дней

08.06.2008

Дэвид Култхард

Ред Булл

Канада

3-е

37 лет 73 дня

15.09.2002

Эдди Ирвайн

Ягуар

Италия

3-е

36 лет 309 дней

Но если до возрастного рекорда Шумахера Алонсо в нынешнем сезоне точно не дотянется, то другое достижение великого немца может побить уже в ближайшие месяцы. Дело в том, что первый и последний подиумы Михаэля в рамках чемпионата мира разделили 20 лет и 94 дня. Тогда как у Фернандо этот показатель составляет 19 лет и 347 дней. Тройку замыкает Кими Райкконен, уступающий испанцу более трех лет.

Самые большие паузы между первым и последним подиумом в «Формуле-1»

Пилот

Страна

Первый подиум

Последний подиум

Время

Михаэль Шумахер

Германия

Мексика-1992 (3-е)

Европа-2012 (3-е)

20 лет 94 дня

Фернандо Алонсо

Испания

Малайзия-2003 (3-е)

Бахрейн-2023 (3-е)

19 лет 347 дней

Кими Райкконен

Финляндия

Австралия-2002 (3-е)

Бразилия-2018 (3-е)

16 лет 253 дня

Льюис Хэмилтон

Великобритания

Австралия-2007 (3-е)

Сан-Паулу-2022 (2-е)

15 лет 240 дней

Рубенс Баррикелло

Бразилия

Тихий Океан-1994 (3-е)

Италия-2009 (1-е)

15 лет 149 дней

Риккардо Патрезе

Италия

Швеция-1978 (2-е)

Венгрия-1993 (2-е)

15 лет 59 дней

Дэвид Култхард

Великобритания

Португалия-1994 (2-е)

Канада-2008 (3-е)

13 лет 256 дней

Найджел Мэнселл

Великобритания

Бельгия-1981 (3-е)

Австралия-1994 (1-е)

13 лет 180 дней

Третье место в Бахрейне стало для Алонсо 99-м призовым в «Формуле-1». Испанец занимает шестое место в истории, уступая Льюису Хэмилтону, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю, Алену Просту и Кими Райкконену. Кстати, 25-летний победитель «Гран-при Бахрейна» Макс Ферстаппен поднялся на пьедестал в 78-й раз карьере, что является десятым результатом в истории.

Лидеры по подиумам в истории «Формулы-1»

Пилот

Страна

Команды

Подиумы (1-2-3)

Льюис Хэмилтон

Великобритания

Макларен, Мерседес

191 (103-53-35)

Михаэль Шумахер

Германия

Джордан, Бенеттон, Феррари, Мерседес

155 (91-43-21)

Себастьян Феттель

Германия

БМВ Заубер, Торо Россо, Ред Булл, Феррари, Астон Мартин

122 (53-36-33)

Ален Прост

Франция

Рено, Макларен, Феррари, Уильямс

106 (51-35-20)

Кими Райкконен

Финляндия

Заубер, Макларен, Феррари, Лотус, Альфа Ромео

103 (21-37-45)

Фернандо Алонсо

Испания

Минарди, Рено, Макларен, Феррари, Альпин, Астон Мартин

99 (32-37-30)

Айртон Сенна

Бразилия

Тоулман, Лотус, Макларен, Уильямс

80 (41-23-16)

Макс Ферстаппен

Нидерланды

Торо Россо, Ред Булл

78 (36-26-16)

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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