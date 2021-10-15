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Алонсо уверен, что смог бы побороться за титул за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла»

11:02
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла» он мог бы он побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Уверен, что смог бы побороться за титул за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла», — приводит слова Алонсо Planet F1. — Если в будущем у нас появится такая машина, я буду готов к борьбе за титул. В первую очередь потому, что стал опытнее. Я теперь лучше знаю, что именно требуется машине, чтобы быть быстрым на трассе. Могу лучше справляться с давлением, гораздо лучше знаю, как оптимально настраивать машину и готовиться к гоночному уик-энду. Не только по ходу самого уик-энда, но и перед ним».

40-летний испанец выигрывал чемпионский титул «Формулы-1» в 2005-м и 2006 году. Его нынешний контракт с «Альпин» действует до конца 2022 года.

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