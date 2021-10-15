Алонсо уверен, что смог бы побороться за титул за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла»
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла» он мог бы он побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.
«Уверен, что смог бы побороться за титул за рулем «Мерседеса» или «Ред Булла», — приводит слова Алонсо Planet F1. — Если в будущем у нас появится такая машина, я буду готов к борьбе за титул. В первую очередь потому, что стал опытнее. Я теперь лучше знаю, что именно требуется машине, чтобы быть быстрым на трассе. Могу лучше справляться с давлением, гораздо лучше знаю, как оптимально настраивать машину и готовиться к гоночному уик-энду. Не только по ходу самого уик-энда, но и перед ним».
40-летний испанец выигрывал чемпионский титул «Формулы-1» в 2005-м и 2006 году. Его нынешний контракт с «Альпин» действует до конца 2022 года.
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