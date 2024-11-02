Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:23

Алонсо, Стролл и Чжоу начнут спринт «Гран-при Бразилии» с пит-лейна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Три пилота «Формулы-1» начнут спринт на этапе в Бразилии с пит-лейна, сообщает пресс-служба ФИА.

Отмечается, что гонщики «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо будут стартовать с пит-лейна, поскольку на их болидах в условиях закрытого парка были внесены изменения в настройки кузова и подвески.

К пилотам «Астон Мартин» также присоединится Чжоу Гуаньюй после того, как «Заубер» изменил конфигурацию его подвески.

По итогам спринт-квалификации Алонсо занял 16-е место, Стролл стал 19-м, а Чжоу — 20-м.

Спринт «Гран-при Бразилии» пройдет в субботу, 2 ноября, и начнется в 17.00 по московскому времени. Позже в этот же день, в 21.00 мск, состоится квалификация к основной гонке.

Формула-1
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
Читайте также
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Популярное видео
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ФИА оштрафовала Леклера на 10 тысяч евро за нецензурные высказывания на пресс-конференции

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости