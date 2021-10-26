Алонсо сожалеет, что не ушел из «Формулы-1» раньше 2018 года

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо сожалеет, что не ушел из «Формулы-1» раньше, чем в 2018 году.

«Сожалею ли я о чем-то? Наверное, только об одном — что ушел слишком поздно. Нужно было покинуть «Формулу-1» раньше. Теперь легко говорить, но мне не стоило ждать до 2018 года. Следовало уйти в 2015-м или 2016-м, на два года раньше, попробовать «Дакар» и гонки на выносливость.

Уже в 2015 году у меня были такие мысли, но потребовалось время, чтобы они созрели. Может, слишком много времени", — приводит слова Алонсо Planet F1.

В 2015 году Алонсо перешел из «Феррари» в «Макларен». В 2018 году он принял решение уйти из «Формулы-1», но в 2020 году вернулся и стал пилотом «Альпин».

Текущий контракт 40-летнего Алонсо с «Альпин» действует до конца сезона-2022.