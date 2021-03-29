Алонсо сошел с «Гран-при Бахрейна» из-за бумаги из-под сэндвича
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Стали известны причины схода пилота «Альпина» Фернандо Алонсо с «Гран-при Бахрейна». По словам исполнительного директора команды Марцина Будковски, проблемы с двигателем были вызваны нелепой случайностью
«После второго пит-стопа оберточная бумага из-под сэндвича застряла внутри заднего тормозного канала, — цитирует официальный сайт «Альпина» Будковски. — Это привело к перегреву и вызвало повреждения тормозной системы.
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