Алонсо сошел с «Гран-при Бахрейна» из-за бумаги из-под сэндвича

Стали известны причины схода пилота «Альпина» Фернандо Алонсо с «Гран-при Бахрейна». По словам исполнительного директора команды Марцина Будковски, проблемы с двигателем были вызваны нелепой случайностью

«После второго пит-стопа оберточная бумага из-под сэндвича застряла внутри заднего тормозного канала, — цитирует официальный сайт «Альпина» Будковски. — Это привело к перегреву и вызвало повреждения тормозной системы.