Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Алонсо считает, что «Рено» может вернуться на подиум

8 июля 2020, 20:34
Теги:

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал подписание контракта с «Рено». Он заключил контракт на следующий сезон.

— «Рено» — моя семья, — приводит слова испанца пресс-служба команды. — С этой командой меня связывают теплые воспоминания, вместе мы выиграли два чемпионских титула. Но сейчас я смотрю в будущее. Я горжусь возвращением в команду, которая в свое время дала мне шанс дебютировать в «Формуле» и теперь дает мне возможность вернуться на самый высокий уровень. Меня переполняют эмоции.

Мои принципы и амбиции соответствуют проекту команды Их прогресс за прошлую зиму подтверждает возможность достижения целей, поставленных на сезон-2022. Я готов поделиться своим гоночным опытом со всеми сотрудниками команды — от инженеров до механиков и моих напарников. Команда, как и я, хочет вернуться на подиум, и у нее есть все необходимые для этого ресурсы.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир