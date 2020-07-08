Алонсо считает, что «Рено» может вернуться на подиум

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал подписание контракта с «Рено». Он заключил контракт на следующий сезон.

— «Рено» — моя семья, — приводит слова испанца пресс-служба команды. — С этой командой меня связывают теплые воспоминания, вместе мы выиграли два чемпионских титула. Но сейчас я смотрю в будущее. Я горжусь возвращением в команду, которая в свое время дала мне шанс дебютировать в «Формуле» и теперь дает мне возможность вернуться на самый высокий уровень. Меня переполняют эмоции.

Мои принципы и амбиции соответствуют проекту команды Их прогресс за прошлую зиму подтверждает возможность достижения целей, поставленных на сезон-2022. Я готов поделиться своим гоночным опытом со всеми сотрудниками команды — от инженеров до механиков и моих напарников. Команда, как и я, хочет вернуться на подиум, и у нее есть все необходимые для этого ресурсы.