Алонсо разочарован своим выступлением в квалификации «Гран-при Мексики»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Мексики».

«Плохая квалификация. Я не смог поставить хороший круг, должен был выступить лучше. Стартовать предстоит с 12 места, так что цель — попасть в очки, надеюсь, у меня получится выступить лучше ради команды. Полностью сфокусирован на гонке», — написал у себя в Instagram Алонсо.

По итогам квалификации Алонсо занял 16-ю строчку, но займет 12-е место на стартовой решетке благодаря штрафам у других пилотов.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 22.00 (мск).