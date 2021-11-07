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Алонсо разочарован своим выступлением в квалификации «Гран-при Мексики»

10:58
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Мексики».

«Плохая квалификация. Я не смог поставить хороший круг, должен был выступить лучше. Стартовать предстоит с 12 места, так что цель — попасть в очки, надеюсь, у меня получится выступить лучше ради команды. Полностью сфокусирован на гонке», — написал у себя в Instagram Алонсо.

Публикация от Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

По итогам квалификации Алонсо занял 16-ю строчку, но займет 12-е место на стартовой решетке благодаря штрафам у других пилотов.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 22.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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