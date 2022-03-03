Алонсо рассказал о проблемах нового болида «Альпин»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал с какими проблемами столкнулась команда во время предсезонных тестов в Барселоне.

«Я не знаю, доволен ли я пока работой машины или нет, потому что мы находимся в самом начале пути, но в целом я удовлетворен тем, как все идет, тем, как проходит новая предсезонка. В целом, пандемия дала нам передышку. Это первые дни новой машины, есть как позитивные моменты, так и проблемы, решение которых нам предстоит найти.

Я надеюсь, мы будем наравне со всеми, но мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать», — приводит слова Алонсо Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.