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Сегодня, 22:28

Алонсо рассказал о проблемах нового болида «Альпин»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал с какими проблемами столкнулась команда во время предсезонных тестов в Барселоне.

«Я не знаю, доволен ли я пока работой машины или нет, потому что мы находимся в самом начале пути, но в целом я удовлетворен тем, как все идет, тем, как проходит новая предсезонка. В целом, пандемия дала нам передышку. Это первые дни новой машины, есть как позитивные моменты, так и проблемы, решение которых нам предстоит найти.

Я надеюсь, мы будем наравне со всеми, но мы потеряли в мощности с новым топливом, и это придется учитывать», — приводит слова Алонсо Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.planetf1.com/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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