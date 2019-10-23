Алонсо раскритиковал Хэмилтона за призыв отказаться от употребления мяса

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо раскритиковал своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона. Ранее британец посоветовал своим подписчикам в социальных сетях стать вегетарианцами.

— Стать веганом — единственный способ по-настоящему спасти нашу планету, — заявил ранее Хэмилтон. В 2017 году он отказался от употребления мяса, а недавно он открыл сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами.

— Лучше я оставлю свои предпочтения в еде при себе! — цитирует Алонсо Autosport. — Я никогда бы не стал публиковать такой пост в социальных сетях. Нельзя сегодня писать такое, а на другой день делать совсем противоположное. Все мы знаем, какой образ жизни ведет Льюис. В год гонщики проводят около 200 авиаперелетов. Поэтому нельзя взять и сказать: «Не ешьте мясо».