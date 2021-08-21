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Алонсо провел демонстрационные заезды за рулем болида «Альпин» перед стартом гонки «24 часа Ле-Мана»

19:05
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо провел демонстрационные заезды за рулем болида «Формулы-1» перед стартом гонки «24 часа Ле-Мана».

Ранее «Формула-1» никогда не проводила заездов на треке «Сартэ», где проходят гонки на выносливость.

Алонсо в прошлом дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в составе «Тойоты».

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Иван Шитик все материалы автора

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