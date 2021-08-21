Алонсо провел демонстрационные заезды за рулем болида «Альпин» перед стартом гонки «24 часа Ле-Мана»
19:05
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо провел демонстрационные заезды за рулем болида «Формулы-1» перед стартом гонки «24 часа Ле-Мана».
Ранее «Формула-1» никогда не проводила заездов на треке «Сартэ», где проходят гонки на выносливость.
Алонсо в прошлом дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в составе «Тойоты».
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