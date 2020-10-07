Алонсо проведет первые тесты в «Рено» в середине октябре

В следующем году Фернандо Алонсо вернется в «Формулу-1» после двухлетней паузы. Испанец будет выступать за «Рено», с которой ранее выиграл два чемпионских титула.

Команда уже запросила у FIA разрешение для Алонсо принять участие с тестах молодых пилотов, а также пообещала ему заезды на машине двухлетней давности, сообщает Motorsport.

«Рено» еще не использовала положенных всем командам съемочных дней, и теперь воспользуется одним из них. Алонсо проедет по трассе в Барселоне во вторник, 13 октября. В рамках съемочного дня пилот ограничен дистанцией в 100 километров.