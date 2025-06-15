Алонсо — о результате в квалификации «Гран-при Канады»: «Я доволен шестой позицией»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал шестое время в квалификации «Гран-при Канады».

«Я доволен шестой позицией, которую занял. Работа была выполнена. Мне нравится пилотировать на этой трассе, это всегда интересно. В квалификации машина вела себя хорошо, и я смог выжать из нее максимум. После Имолы я стал чувствовать себя увереннее за рулем болида, и это радует. Мы должны быть реалистами: в воскресенье будет непросто, ведь вокруг нас много быстрых машин. Но мы постараемся попасть в десятку лучших и заработать еще несколько очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Поул-позицию в Канаде завоевал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,160), третье — Оскар Пиастри («Макларен»).