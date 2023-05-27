Алонсо: «В этом сезоне у всех будет много подъемов и спадов в «Формуле-1»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты первых двух тренировок «Гран-при Монако». Он показал четвертый результат во второй сессии.

«Сегодня удалось проехать много кругов и разобраться, как ведет себя наша машина в Монако. Важно еще в начале уик-энда найти ритм и избежать любых проблем. В обеих сессиях машина была быстра и легка в управлении, что помогает на этой трассе. В этом сезоне у всех будет много подъемов и спадов, поэтому мы должны быть готовы добиваться результата каждый уик-энд. В какие-то уик-энды мы будем быстрее соперников, в какие-то ситуация может оказаться иной, но я с нетерпением жду квалификацию», — цитирует F1 News Алонсо.

Гонка «Гран-при Монако» состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.