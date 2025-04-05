Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

5 апреля, 15:40

Алонсо о поуле Ферстаппена: «Только Макс способен на такое»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фернандо Алонсо, 43-летний испанский гонщик из команды «Астон Мартин», прокомментировал поул Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации «Гран-при Японии».

«Только Макс способен на такое. Сейчас нет другого пилота, который мог бы управлять машиной на столь высоком уровне», — отметил Алонсо. Его слова опубликовал аккаунт RBR Daily в социальной сети.

По результатам квалификации Макс Ферстаппен вошел в число гонщиков, имеющих наибольшее количество поулов подряд на трассе «Сузука», разделив это достижение с Себастьяном Феттелем и Михаэлем Шумахером.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Хэмилтона

56-летний Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости