Алонсо о поуле Ферстаппена: «Только Макс способен на такое»

Фернандо Алонсо, 43-летний испанский гонщик из команды «Астон Мартин», прокомментировал поул Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации «Гран-при Японии».

«Только Макс способен на такое. Сейчас нет другого пилота, который мог бы управлять машиной на столь высоком уровне», — отметил Алонсо. Его слова опубликовал аккаунт RBR Daily в социальной сети.

По результатам квалификации Макс Ферстаппен вошел в число гонщиков, имеющих наибольшее количество поулов подряд на трассе «Сузука», разделив это достижение с Себастьяном Феттелем и Михаэлем Шумахером.