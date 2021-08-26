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Алонсо продлил контракт с «Альпин» до 2022 года

14:52
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Пилот Фернандо Алонсо продлил контракт с «Альпин», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Его напарником останется Эстебан Окон.

«Очень рад продлению контракта с командой. Я почувствовал себя как дома, когда пришел в эту команду. Приятно снова работать с некоторыми из самых ярких умов нашего спорта. Это был непростой сезон для всех, но мы показали прогресс как команда, и результат служит хорошим примером этого прогресса», — приводит слова Алонсо официальный сайт команды.

Испанец вернулся в «Формулу-1» после двух лет отсутствия в гоночной серии. В последний раз гонщик выступал в сезоне-2018 в составе «Макларена».

Дополнительная информация:

https://www.alpinecars.com/en/news_f1/alpine-f1-team-confirms-fernando-alonso-for-2022/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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