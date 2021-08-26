Алонсо продлил контракт с «Альпин» до 2022 года

Пилот Фернандо Алонсо продлил контракт с «Альпин», сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Его напарником останется Эстебан Окон.

«Очень рад продлению контракта с командой. Я почувствовал себя как дома, когда пришел в эту команду. Приятно снова работать с некоторыми из самых ярких умов нашего спорта. Это был непростой сезон для всех, но мы показали прогресс как команда, и результат служит хорошим примером этого прогресса», — приводит слова Алонсо официальный сайт команды.

Испанец вернулся в «Формулу-1» после двух лет отсутствия в гоночной серии. В последний раз гонщик выступал в сезоне-2018 в составе «Макларена».