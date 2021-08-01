Алонсо признан гонщиком дня «Гран-при Венгрии»
18:38
Лучшим гонщиком дня на «Гран-при Венгрии» признан пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, сообщает пресс-служба «Формулы-1».
Алонсо занял пятое место в гонке. В квалификации он был девятым.
Победу в гонке одержал напарник Алонсо Эстебан Окон. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин». Замкнул тройку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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