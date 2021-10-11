Алонсо признался, что выступления Мика Шумахера в «Формуле-1» вызывают у него особые чувства
Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении пилота «Хааса» Мика Шумахера в «Формуле-1».
«Есть что-то особенное в том, что Мик выступает в «Формуле-1». Он очень сильно напоминает мне своего отца. Языком тела, выражением лица. Кроме этого, на мониторах отображается то же сокращение, что и у Михаэля (MSC. — Прим. «СЭ»). На мой взгляд, это очень трогательно», — приводит слова Алонсо Grandpx.news.
По словам пилота, ему нравится стиль вождения Мика Шумахера.
«Хорошо, что Мик в «Формуле-1». Могу лишь пожелать, чтобы он побыстрее оказался в более быстрой машине», — сказал он.
Напомним, что в начале карьеры Алонсо соревновался с отцом Мика — семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.
Дополнительная информация:
https://grandpx.news/schumachers-son-in-f1-something-special-alonso/
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