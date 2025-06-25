Формула-1
25 июня, 16:51

Фернандо Алонсо вспомнил, как следил за Онопко на матчах «Овьедо»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Фернандо Алонсо.
Фото Reuters

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо признался, что в детстве больше увлекался футболом, чем гонками.

«В детстве футбол нравился мне даже больше, чем автоспорт. Я болел за «Реал» и «Овьедо», а моими героями были Буйо, Мичел, Бутрагеньо... Я сам играл в воротах!

Помню, как следил за игрой Виктора Онопко и Роберто Карлоса. Позже, когда в «Реале» появились «галактикос», атмосфера изменилась — мы уже смотрели матчи в компании друзей», — приводит слова Алонсо Marca.

Сейчас Алонсо занимает 16-е место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

Виктор Онопко
Роберто Карлос
Формула-1
Фернандо Алонсо
