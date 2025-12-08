Алонсо поздравил Норриса с чемпионством в «Формуле-1»: «Это заслуженно»

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал чемпионства Ландо Норриса из «Макларен» в сезоне-2025 «Формулы-1».

«Ферстаппен, Норрис и Пиастри пилотировали блестяще в этом году. И даже в последней гонке, под чрезмерным давлением, они вошли в топ-3 и справились со своей работой. Все трое чемпионы мира, но победить может только один. На этот раз это был Ландо. Поздравляю его. Он может расслабиться. Он мечтал стать гонщиком «Формулы-1», а затем выиграть чемпионат. Надеюсь, он получит удовольствие, это заслуженно», — приводит слова Алонсо Motorsport.

По итогам 24 этапов сезона-2025 Норрис набрал 423 очка. Макс Ферстаппен из «Ред Булл», ставший вторым, уступил британцу 2 очка в личном зачете. Третье место занял Оскар Пиастри, у которого 410 очков.

26-летний британец стал чемпионом «Формулы-1» впервые в карьере. До этого победителем личного зачета четыре раза подряд становился Макс Ферстаппен.