Алонсо поделился ожиданиями от новой команды «Формулы-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо поделился своим мнением о том, как «Кадиллак» будет выглядеть в «Формуле-1».

«Что касается персонала команды, то у них есть пара человек, которые работали в «Рено». Конечно, они внесут огромный вклад на самых ранних этапах проекта, имея большой опыт в «Формуле-1» и в спорте.

Я желаю им удачи. Новая команда — это всегда непростая задача, но я думаю, что они будут хорошо подготовлены и у них будут правильные люди. Так что добро пожаловать! 11-я команда, 22 гонщика, это сложное решение для спорта в целом, но если они пришли к такому выводу, значит, так будет лучше для всех. Я всегда буду поддерживать то, что руководство считает лучшим», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

«Кадиллак» войдет в состав участников «Формулы-1» с 2026 года и будет представлять компанию General Motors. К 2028 году компания планирует разработать собственный двигатель, с котором команда будет выступать в «Формуле-1».

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1». Число команд в главной гоночной серии увеличится впервые за 10 лет.