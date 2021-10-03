Алонсо планирует выступать в гонках до 50 лет
07:59
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо планирует выступать в гонках до 50 лет.
«Честно говоря, не представляю, кем вижу себя через 10 лет. Это сложный вопрос, потому что я, наверное, отвечал на него по-разному в последние 20 лет. Я люблю гонки, поэтому надеюсь, что буду где-нибудь выступать», — приводит Speedcafe слова Алонсо.
Нынешний контракт 40-летнего Алонсо с «Альпин» действует до конца сезона-2022.
Дополнительная информация:
https://www.speedcafe.com/2021/10/02/alonso-planning-to-race-on-beyond-f1/
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