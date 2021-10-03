Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо планирует выступать в гонках до 50 лет.

«Честно говоря, не представляю, кем вижу себя через 10 лет. Это сложный вопрос, потому что я, наверное, отвечал на него по-разному в последние 20 лет. Я люблю гонки, поэтому надеюсь, что буду где-нибудь выступать», — приводит Speedcafe слова Алонсо.

Нынешний контракт 40-летнего Алонсо с «Альпин» действует до конца сезона-2022.