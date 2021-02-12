Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию в одной из клиник Берна, информирует Marca.

39-летнему испанцу вправили смещенную челюсть и удалили несколько зубов, которые затем заменят на импланты.

В четверг, 11 февраля, Алонсо был сбит машиной во время велотренировки.

Алонсо с 2001 по 2018 годы выступал в «Формуле-1», представляя команды «Рено», «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом.

В этом году Алонсо должен вернуться в «Королевские гонки» в составе команды «Альпин» после двухлетнего перерыва.