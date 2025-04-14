Алонсо оценил положение «Астон Мартин» после этапа в Бахрейне

После 16-го места на «Гран-при Бахрейна» пилот Фернандо Алонсо оценил текущие возможности «Астон Мартин».

«Сейчас мы в четверке команд из другой лиги — нас обходят даже «Хаас», «Уильямс» и «РБ». В таком положении ты становишься седьмой-восьмой командой, а с этих позиций очки берут только по счастливой случайности». Мы знаем наши уязвимые места — это медленные повороты и сцепление, которые были проблемой еще в прошлом году.

Трасса в Бахрейне особенно ярко выявляет эти недостатки, поэтому мы ожидали сложного уик-энда, и реальность подтвердила это уже в пятницу», — приводит слова Алонсо Marca.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.