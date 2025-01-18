Алонсо надеется, что еще сможет подняться на подиум

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о планах на предстоящий сезон.

«Конечно, в 2025 году этого не будет, потому что наши машины останутся практически такими же, как были в прошлом сезоне. Сделать заметный рывок вперед будет практически невозможно. Надеюсь, сезон сложится лучше, чем в 2024-м, но о победе в чемпионате речь не идет.

Но затем, в 2026-м, в чемпионате произойдет смена регламента, и у нас уже будет работать Эдриан Ньюи, который в апреле приступит к проекту новой машины. Впрочем, у нас и в этом году должен быть хороший настрой, но до победы в чемпионате еще далеко», — рассказал Алонсо в новом документальном фильме, премьера которого состоялась на стриминговой платформе DAZN.

Пилот также добавил, что «Астон Мартин» сейчас находится в центре общего внимания, это нормально. Алонсо надеется, что еще сможет подняться на подиум и бороться за победу в чемпионате. При этом он понимает, что в 2026-м события могут развиваться по любому сценарию, все будут в равном положении.

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».