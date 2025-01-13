Алонсо начал тренировки в Доломитовых Альпах

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо приступил к тренировкам.

Алонсо тренируется в центре своего давнего друга Фабрицио Борры, расположенном на севере Италии в долине Гардена в Доломитовых Альпах. Борра был личным тренером Фернандо с момента дебюта испанца в «Формуле-1» в составе команды «Минарди», а позже основал собственный центр физической подготовки под названием Scuola2000.

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».