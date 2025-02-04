Алонсо может продлить свою карьеру ради перехода в «Ред Булл»

Журналист Скотт Митчелл-Мальм предположил, что «Ред Булл» мог бы пригласить в свой состав испанского гонщика Фернандо Алонсо, который сейчас представляет команду «Астон Мартин».

По мнению журналиста, для «Ред Булл» это могло бы стать временным решением. В программе команды есть пара интересных гонщиков, но они пока не готовы выступать на высоком уровне. Алонсо же — гонщик мирового класса, которому можно доверять, при этом он не будет претендовать на место надолго. Вероятно, это чуть ли не единственная команда, ради которой Алонсо мог бы покинуть «Астон Мартин» и продолжить карьеру в «Формуле-1»

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».