Алонсо о гонке в Монако: «Первая десятка будет совсем другой»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который стартует в гонке с шестого места, поделился ожиданиями от «Гран-при Монако».

«Все будут экспериментировать с тактикой. Те, кто в первой десятке, могут все потерять, а те, кто позади, — только выиграть, ведь иначе им не видать очков. Лично я предпочитал старый формат гонки в Монако. Сегодня я пробился в топ-10, но теперь уже ничего не изменить.

Надеюсь, завтра мы грамотно сыграем с стратегией и сможем отыграть пару позиций. Однако думаю, что к финишу состав первой десятки сильно изменится. Жаль, что это так», — приводит слова испанца Marca.

Алонсо показал девятое время в квалификации, но благодаря штрафам другим гонщикам поднялся на шестую позицию на старте.