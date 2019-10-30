Алонсо допустил возвращение в Формулу-1

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал, при каких вариантах допустит возвращение в Формулу-1. Ранее он заявлял о потере интереса к ней.

— В следующем году после «Дакара» я хочу подготовиться к еще одному выступлению Indy 500, — цитириует испанца Motorsport. — А что касается 2021 года, посмотрим. Формула-1 с новыми правилами — мне нужно будет очень тщательно изучить этот вопрос.

Если я увижу, что она становится более интересной и непредсказуемой без доминирования одной команды, как сейчас, то, быть может, появится потенциальная возможность вернуться. Им нужно сбалансировать команды, нужно сбалансировать стоимость, добиться большей справедливости. Если сделать это, команды будут ближе друг к другу.