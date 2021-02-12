У Фернандо Алонсо подозрение на перелом челюсти

В четверг, 11 февраля, двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попал был сбит машиной во время велотренировки. Как сообщает BBC, у 39-летнего испанца подозрение на перелом челюсти.

В пятницу для дальнейшего обследования спортсмена транспортируют в швейцарский Берн.

Алонсо с 2001 по 2018 годы выступал в «Формуле-1», представляя команды «Рено», «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом.