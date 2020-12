«Альфа Таури» представила шлем Квята на заключительную гонку сезона

«Альфа Таури» на своей странице в Twitter опубликовала шлем российского пилота на «Гран-при Абу-Даби».

Шлем выполнен в красно-белых цветах с серыми вставками. Не исключено, что эта серия гонок станет последней для 26-летнего россиянина в королевских перегонах. По данным СМИ, место Квята может занять Юки Цунода.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря.

?Sparkle Sparkle!? @kvyatofficial's new lid is gonna pop on track ?#AlphaTauri #F1 #AbuDhabiGP ?? pic.twitter.com/0IZpkZoN9L