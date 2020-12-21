«Альфа Таури» попрощался с Квятом трогательным видео

«Альфа Таури» в командных соцсетях попрощалась с пилотом Даниилом Квятом, который покинул «конюшню» после этого сезона.

В ролике показаны различные моменты, связанные с 26-летним россиянином.

Ранее стало известно, что Квят покинул «Альфа Таури». Место россиянина в команде с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.

Квят завершил сезон-2020 на 14-м месте в личном зачете «Формулы-1», набрав 32 очка. Лучший результат пилота — четвертое место на «Гран-при Эмилии-Романьи».