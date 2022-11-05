«Альфа Таури» будет использовать меньше деталей «Ред Булл» в новой машине

«Альфа Таури» закупит меньше деталей у «Ред Булл» для более качественной подготовки к сезону-2023, сообщает Motorsport.

Глава инженерных разработок гоночного отдела итальянской команды Джонатан Эддолс отметил, это решение поможет лучше спроектировать новую машину.

В процессе создания машины образца 2023 года в «Альфа Таури» пришли к выводу, что из-за сроков разработки шасси им выгоднее самим произвести некоторые детали, которые раньше покупались у «Ред Булл».