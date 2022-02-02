«Альфа Ромео» представит новый болид на сезон-2022 после первых предсезонных тестов «Формулы-1»

Команда «Альфа Ромео» официально объявила дату презентации нового болида для сезона-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба в Twitter сообщила, что новая машина будет показана 27 февраля. Таким образом, команда проведет представление уже после первых предсезонных тестов, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне.

The date you've been waiting for ? pic.twitter.com/PIjqLMUXhL — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) February 2, 2022

Вторые тесты пройдут с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет там же с 18 по 20 марта.