Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:22

«Альфа Ромео» представит новый болид на сезон-2022 после первых предсезонных тестов «Формулы-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Команда «Альфа Ромео» официально объявила дату презентации нового болида для сезона-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба в Twitter сообщила, что новая машина будет показана 27 февраля. Таким образом, команда проведет представление уже после первых предсезонных тестов, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне.

Вторые тесты пройдут с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет там же с 18 по 20 марта.

Формула-1
Альфа Ромео
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Мазепин показал, как готовится к сезону-2022 «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости