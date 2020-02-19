«Альфа Ромео» представила новый болид
12:05
Команда «Альфа Ромео» представила болид на 2020 год. Фото опубликовано в официальном Twitter команды.
Introducing the #C39. ?? ? pic.twitter.com/saOceM6gwV— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020
«Альфа Ромео» представила болид на новый сезон последней. Машина была официально показана перед стартом тестов в Барселоне. Автомобиль вишнево-белого цвета содержит логотип компании Orlen.
Управлять болидом Alfa Romeo C39 в 2020 году будут основные пилоты команды Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Резервным гонщиком стал Роберт Кубица.
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