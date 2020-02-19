«Альфа Ромео» представила новый болид

Команда «Альфа Ромео» представила болид на 2020 год. Фото опубликовано в официальном Twitter команды.

«Альфа Ромео» представила болид на новый сезон последней. Машина была официально показана перед стартом тестов в Барселоне. Автомобиль вишнево-белого цвета содержит логотип компании Orlen.

Управлять болидом Alfa Romeo C39 в 2020 году будут основные пилоты команды Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Резервным гонщиком стал Роберт Кубица.