"Альфа Ромео" подала апелляцию на 30-секундный штраф гонщиков на "Гран-при Германии"

Команда "Альфа Ромео" оспорит санкции, которые были применены к ней во время "Гран-при Германии".

Как сообщает Sky Sports, команда подала апелляцию. Пилоты Кими Райкконен и Антонио Джовинацци финишировали, соответственно, на седьмом и восьмом месте, но из-за санкций они покинули топ-10, что позволило набрать очки Льюису Хэмилтону и Роберту Кубице. Райкконен и Джовинацци были наказаны штрафными 30 секундами.

После этого штрафа на седьмое место поднялся Ромен Грожан из "Хааса", а его партнер по команде Кевин Магнуссен оказался восьмым. В очковую зону попал Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", ставший девятым, а также Роберт Кубица на "Уильямсе", который оказался десятым в классификации – это очко стало единственным пока для британской команды в нынешнем сезоне.

Стюарды в своем решении опирались на пункт статьи регламента, который запрещает пилоту управлять машиной с посторонней помощью – а гонщики получили запрещенную информацию от инженеров по радио в режиме машины безопасности.