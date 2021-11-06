«Альфа Ромео» назовет имя второго пилота на сезон-2022 после этапа в Бразилии

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, когда команда объявит имя второго пилота на сезон-2022.

«Сейчас к нам приковано немного меньше внимания, чем ранее, по различным причинам. Мы примем решение по второму гонщику в ближайшее время, скорее всего, после «Гран-при Бразилии». Кого мы рассматриваем? Не хочу говорить об этом, чтобы не распространять слухи. Нужно сохранять спокойствие, ведь нам предстоит принять непростое решение. Мы объявим имя пилота, как только примем решение», — цитирует Motorsportweek Вассера.

«Гран-при Бразилии» пройдет с 12 по 14 ноября.

В данный момент за «Альфа Ромео» выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, который завершит карьеру по окончании сезона-2021. Вместо Райкконена со следующего сезона за команду будет выступать Валттери Боттас. Контракт Джовинацци действует до конца 2021 года, команда может продлить контракт с пилотом, однако на его место также претендуют гонщики из «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу и Тео Пуршер.