Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Альфа Ромео» может вскоре сменить владельца

19:25
Теги:

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» может вскоре сменить владельца. К покупке команды близок Майкл Андретти при поддержке компании Gainbridge, сообщает Motorsport.

Андретти выкупит не бренд «Альфа Ромео», а команду «Заубер», которая сейчас выступает под итальянской маркой. Будет ли команда в случае покупки называться «Андретти», не сообщается, но сменить статус «Заубер» может уже к сезону-2023.

Команда Andretti Autosport была основана в 1993 году. Сейчас она выступает в IndyCar и «Формуле Е». На ее счету пять чемпионских титулов в различных сериях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина. При всем уважении, их время прошло». Интервью первого тренера Кучерова
Сборная России разгромила Северную Македонию в матче чемпионата Европы
Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян
ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 8 сентября — Польша — Англия и другие игры
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд