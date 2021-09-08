«Альфа Ромео» может вскоре сменить владельца
19:25
Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» может вскоре сменить владельца. К покупке команды близок Майкл Андретти при поддержке компании Gainbridge, сообщает Motorsport.
Андретти выкупит не бренд «Альфа Ромео», а команду «Заубер», которая сейчас выступает под итальянской маркой. Будет ли команда в случае покупки называться «Андретти», не сообщается, но сменить статус «Заубер» может уже к сезону-2023.
Команда Andretti Autosport была основана в 1993 году. Сейчас она выступает в IndyCar и «Формуле Е». На ее счету пять чемпионских титулов в различных сериях.
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