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«Альфа Ромео» может покинуть «Формулу-1» после 2020 года

09:17
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Продолжение партнерства «Альфа Ромео» и «Заубера» после 2020 года маловероятно, сообщает Autosport со ссылкой на обозревателя «Формулы-1» Джо Сейвуда.

Сообщается, что в итальянской компании на фоне слабых показателей на автомобильном рынке не хотят финансировать команду по окончании действия нынешнего контракта. В прошлом году «Альфа Ромео» вложила в «Заубер» 50 миллионов евро, а в этом — 100 миллионов. Кроме того, в компании недовольны статусом сателлитной команды «Феррари».

В случае разрыва отношений с «Альфа Ромео» и «Феррари» в 2021 году «Заубер» может перейти на моторы «Хонда».

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/59308-alfa-romeo-pokinet-formulu-1-posle-2020-goda

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