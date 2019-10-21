«Альфа Ромео» может покинуть «Формулу-1» после 2020 года

Продолжение партнерства «Альфа Ромео» и «Заубера» после 2020 года маловероятно, сообщает Autosport со ссылкой на обозревателя «Формулы-1» Джо Сейвуда.

Сообщается, что в итальянской компании на фоне слабых показателей на автомобильном рынке не хотят финансировать команду по окончании действия нынешнего контракта. В прошлом году «Альфа Ромео» вложила в «Заубер» 50 миллионов евро, а в этом — 100 миллионов. Кроме того, в компании недовольны статусом сателлитной команды «Феррари».

В случае разрыва отношений с «Альфа Ромео» и «Феррари» в 2021 году «Заубер» может перейти на моторы «Хонда».