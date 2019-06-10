Алешину жаль, что результат гонки в Канаде определился штрафом

Российский автогонщик Михаил Алешин - об итогах "Гран-при Канады". Победу одержал Льюис Хэмилтон благодаря штрафу, который получил Себастьян Феттель.

- Жаль, что результат гонки определился штрафом, но с другой стороны - судьям виднее, - написал Алешин в Твиттере. - В любом случае и Феттель и Хэмильтон показали, что такое борьба за каждую десятую секунды! Почти всю гонку в двух секундах друг от друга! Но, одна ошибка может стоить победы... Квят - красавчик.

Жаль, что результат гонки определился штрафом, но с другой стороны-судьям виднее. В любом случае и Феттель и Хэмильтон показали что такое борьба за каждую десятую секунды! Почти всю гонку в 2х секундах друг от друга! Но, одна ошибка может стоить победы... Квят - красавчик😎 #F1 — Mikhail Aleshin (@mikhailaleshin) 9 июня 2019 г.

Немец финишировал первым, но из-за пятисекундного штрафа уступил лидерство Льюису Хэмилтону на "Мерседесе". Феттель был наказан за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за чего чуть не выбил в стену Хэмилтона.

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл