Ален Прост возглавил совет директоров "Рено"

Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Ален Прост стал новым главой "Рено". Он возглавил совет директоров команды.

Как информирует Autosport, 64-летний француз заменил Тьерри Боллора еще 12 июля. Он являлся консультантом "Рено" в "Формуле-1" с 2017 года.

Тьерри Боллор, возглавлявший совет директоров команды с 2016-го, был назначен на должность временного генерального директора всего концерна "Рено". Он занимает эту должность до сих пор.

Все о "Формуле-1" - здесь.