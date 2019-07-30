Ален Прост возглавил совет директоров "Рено"

Четырехкратный чемпион мира "Формулы-1" Ален Прост стал новым главой "Рено". Он возглавил совет директоров команды.
Как информирует Autosport, 64-летний француз заменил Тьерри Боллора еще 12 июля. Он являлся консультантом "Рено" в "Формуле-1" с 2017 года.
Тьерри Боллор, возглавлявший совет директоров команды с 2016-го, был назначен на должность временного генерального директора всего концерна "Рено". Он занимает эту должность до сих пор.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/57915-alen-prost-vozglavil-sovet-direktorov-komandy-renault
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