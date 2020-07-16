Ален Прост: «Помимо Алонсо, «Рено» вел переговоры с Феттелем и Боттасом»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», советник «Рено» Ален Прост рассказал о переговорах французской команды с потенциальными сменщиками Даниэля Риккьярдо в качестве боевого пилота на сезон-2021. Ранее стало известно, что место австралийца займет Фернандо Алонсо.

— Фернандо был одним из трех пилотов, с которыми мы общались, — цитирует GPToday Проста. — Еще мы вели переговоры с Себастьяном Феттелем и Валттери Боттасом. Боттас выступает за «Мерседес» и ему непросто покинуть эту команду, что же касается Феттеля, то мы не были до конца уверены в его мотивации, в то время как Алонсо всегда говорил о желании вернуться в нашу команду. Я верю, что Фернандо изменил свою философию. Мне кажется, что два года вне «Формулы-1» пошли ему на пользу, он мог узнать что-то новое и взглянуть на ситуацию со стороны. Он знает, что получит в «Рено» в плане возможностей болида и знает, что сезон-2021 будет для нас тяжелым. Алонсо готов к этому. Я считаю, что он будет совсем другим, не таким, каким его привыкли видеть.