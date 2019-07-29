Ален Прост получил новую должность в "Рено"

Четырехкратный чемпион мира гонок "Формула-1" Ален Прост стал неисполнительным директором "Рено". Ранее Прост входил в совет директоров команды, сообщает Motorsport.

Прост занимает различные посты в структуре "Рено" с 2015 года. 64-летний функционер вернулся к активной деятельности после ареста Карлоса Гона в ноябре прошлого года, когда Тьерри Боллор, возглавляющий совет директоров команды с 2016-го, был назначен на должность временного генерального директора всего концерна "Рено". Он занимает эту должность до сих пор.